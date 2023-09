F1, GP do Japão: Toyota de regresso à competição com a McLaren? | AutoSport

É o novo rumor que começou a ser ouvido no paddock da F1. Depois de, surpreendentemente, a McLaren ter anunciado Ryo Hirakawa como piloto de reserva, o rumor que a Toyouta poderá estar de regresso começou a crescer.

Hirakawa é piloto da Toyota no WEC, mas este acordo com a McLaren pode ser um primeiro sinal de um retorno da marca japonesa à competição. Com Hirakawa em Suzuka esteve Akio Toyoda – presidente da Toyota Motor Corporation. E com ele estão vários outros responsáveis da Toyota.

Um deles, Kazuki Nakajima, que é atualmente vice-presidente da Toyota Gazoo Racing Europe, que foi questionado sobre os novos rumores da Toyota para a F1. Nakajima disse ao as-web.jp: “Não posso entrar em muitos pormenores. É verdade que comunicámos com a McLaren. Eles perguntaram ‘que tipo de piloto é Hirakawa? Foi assim que a história começou. Quando ele conduziu o simulador, mostrou algo ainda melhor do que o esperado. As coisas encaixaram-se e agora está a concretizar-se”, acrescentou Nakajima.

No entanto, não há fumo sem fogo e este pode ser um sinal interessante e a Toyota pode regressar à F1. A entrada de Hirakawa para piloto da McLaren foi surpreendente. Apesar de ser jovem e de ter experiência na Super Formula, nunca foi visto como possibilidade para ingressar na F1. Esta entrada pode significar uma aproximação entre as marcas. E se a Toyota entrar na F1, seria tremendo para a competição e para a marca, que passaria a competir em todos os grandes campeonatos FIA.