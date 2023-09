F1, GP do Japão: Safety Car na volta 1 | AutoSport

Foi um arranque caótico no GP do Japão, com vários toques. Max Verstappen foi agressivo na largada e apertou Oscar Piastri, com Lando Norris a aproveitar e a ganhar o lugar ao seu colega. Sergio Pérez perdeu dois lugres enquanto Liam Lawson está em grande luta com Yuki Tsunoda. Fernando Alonso ganhou quatro posições na largada. O Safety Car foi chamado à pista para limpar os detritos da pista provocados por um toque logo no arranque envolvendo Valtteri Bottas, Zhou Guanyu, Alex Albon, Esteban Ocon. Também houve um toque entre Carlos Sainz, Pérez e Lewis Hamilton.