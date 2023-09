F1, GP do Japão: Red Bull pode fazer a festa já amanhã | AutoSport

A Red Bull está muito perto de conquistar o seu sexto título mundial de construtores. A equipa austríaca tem tudo para fazer já a festa amanhã.

Para isso, a Red Bull precisa de fazer apenas mais um ponto que a Mercedes e garantir que a Ferrari não faz mais de 23 pontos. Se Verstappen converter a pole em vitória, então a Ferrari já está fora da luta. No que diz respeito à Mercedes, se um carro dos Flechas de Prata estiver fora dos sete primeiros, também é um negócio fechado. Uma vitória de Verstappen significaria que Sergio Perez tem de garantir um top 5, independentemente de outros resultados. Se um Red Bull vencer, mas o outro carro não pontuar, então a Mercedes precisaria colocar pelo menos um carro no pódio para evitar as comemorações.

Não são contas fáceis de fazer, pois há muitos cenários em cima da mesa, mas Suzuka pode ser novamente palco de festa da Red Bull.