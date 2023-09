F1, GP do Japão: Red Bull faz a festa, mas apenas graças a Max Verstappen | AutoSport

De volta à normalidade. Depois de Singapura nos ter dado emoção e um vencedor inesperado, Suzuka voltou a lembrar-nos que a Red Bull é a melhor equipa da atualidade. E isso ficou confirmado com a conquista do título de construtores, quando faltam ainda seis corridas para o fim da época.

Um feito tremendo da Red Bull, em mais uma corrida brilhante de Max Verstappen, quase tão brilhante quanto a volta que lhe deu a pole. Verstappen está muito forte, a Red Bull acompanha o ritmo do neerlandês e apenas Sergio Pérez parece não ter capacidade para acompanhar o ritmo.

Pérez voltou a ter um fim de semana para esquecer. Na qualificação ficou a mais de 0.7 segundos do tempo do seu colega de equipa. Na corrida, teve azar no arranque, mas o erro na manobra de Magnussen era perfeitamente evitável. Acabou por desistir da corrida, voltar para a pista apenas para cumprir uma penalização e voltar a tirar o capacete.

Verstappen foi brilhante, tal como a Red Bull, Pérez voltou a ficar mal na fotografia, num dia em que a equipa festejou o merecido título.