F1, GP do Japão, Oscar Piastri: “Achamos desde início que teríamos boas hipóteses aqui” | AutoSport

A McLaren continua o seu percurso ascendente e o novo pacote de melhorias continua a impressionar. A McLaren pobre do arranque da época é já apenas uma ténue lembrança e a equipa britânica está cada vez mais perto do topo. Oscar Piastri fez o segundo lugar, sem hipótese de lutar pela pole, mas, ainda assim, um bom resultado para o jovem australiano, que renovou o contrato recentemente.

“A primeira volta foi forte e estava contente com ela. Na segunda volta acho que podia ter feito melhor. Na segunda volta o primeiro setor foi bom, mas os restantes nem por isso. Feliz por conquistar o segundo lugar, tem sido um fim de semana muito bom até agora, o carro tem estado rápido com as atualizações e achamos desde início que teríamos boas hipóteses aqui, conseguimos ser segundo e terceiro, por isso, muito feliz. Já há algum tempo que não arranco da linha da frente, vai ser bom, só há um carro a ultrapassar, por isso vou tentar aproveitar”.