F1, GP do Japão: Meteorologia pode influências comportamento dos pneus Pirelli | AutoSport

O GP do Japão é conhecido pelo espetacular traçado de Suzuka, uma das melhores pistas do mundo, mas também pela influência da sua meteorologia nas corridas. E quando pensamos em Suzuka pensamos em chuva, mas no próximo fim de semana poderemos ter um cenário diferente.

As condições climatéricas têm muitas vezes influenciado fortemente o Grande Prémio do Japão. Em quatro ocasiões (2004, 2009, 2010 e 2019), a qualificação foi realizada no domingo de manhã devido a chuvas torrenciais ou à ameaça de um tufão.

Em 2022, a corrida foi interrompida devido à chuva na primeira volta. O recomeço ocorreu três horas mais tarde, quando faltavam apenas 45 minutos para o final, devido à duração máxima permitida para a corrida (quatro horas). No total, foram completadas 28 voltas, com os pilotos a utilizarem apenas pneus intermédios Cinturato e pneus Full Wet.

Em Suzuka, as equipas terão os pneus C1, C2 e C3 como escolhas da Pirelli para enfrentar as elevadas cargas a que as borrachas estão sujeitas. O Grande Prémio do Japão poderá trazer algumas surpresas devido às altas temperaturas registadas na semana passada, com máximas de até 33 graus Celsius. Se esta situação se mantiver, a degradação dos pneus poderá tornar-se um fator importante.

O asfalto de Suzuka é dos mais abrasivos do ano. O desgaste e a degradação são fatores importantes para determinar o plano de corrida para os treinos livres, bem como a estratégia de corrida.

Já se realizaram 36 edições do Grande Prémio do Japão válidas para o Campeonato do Mundo de F1: 32 delas sediadas em Suzuka – circuito de origem da Honda – e quatro em Fuji, que pertence à Toyota. A equipa mais vitoriosa é a McLaren, com nove vitórias, enquanto o piloto que mais vezes venceu é Michael Schumacher (seis vitórias). Em 1994 e 1995, o Grande Prémio do Pacífico também se realizou no Japão, no circuito de Aida.

O Grande Prémio do Japão coroou um novo campeão mundial 11 vezes: a mais recente foi no ano passado, quando Max Verstappen conquistou o seu segundo título mundial. Em 1995, Michael Schumacher também se tornou campeão do mundo pela segunda vez após vencer o Grande Prémio do Pacífico.