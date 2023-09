F1, GP do Japão, Max Verstappen: “Fim de semana incrível até agora” | AutoSport

O serviço habitual foi retomado. Max Verstappen e a Red Bull já esqueceram Singapura e em Suzuka estão numa forma tremenda. O piloto neerlandês esteve brilhante na qualificação para o GP do Japão e a pole é reflexo desse brilhantismo. No final, Verstappen estava feliz com a sua prestação:

“Da nossa parte, um fim de semana incrível até agora, especialmente na qualificação em que podemos realmente ir ao limite. A sensação foi ótima. Tivemos um mau fim de semana em Singapura, mas senti na preparação para este fim de semana que iria ser uma boa pista para nós, mas nunca sabemos o quão bom vai ser. Desde a primeira volta que as sensações têm sido boas, tentamos encontrar pequenas melhorias aqui e ali e estar em pole aqui é fantástico”.