F1, GP do Japão: Logan Sargeant larga da via das boxes e é penalizado | AutoSport

Logan Sargean vai largar da via das boxes e será penalizado na corrida. Depois de ter sofrido um forte acidente na qualificação, sem conseguir fazer um tempo, os danos no seu Williams foram de tal ordem que a equipa teve de construir o que os comissários consideram ser um carro novo para ele. Como as equipas só podem utilizar dois carros numa prova, isto significa que o estreante americano não só tem de partir das boxes, como também recebe uma penalização de 10 segundos.