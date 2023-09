F1, GP do Japão: Logan Sargeant complica contas da Williams | AutoSport

Não há como disfarçar o facto de que a época de Logan Sargeant está a ter vários momentos negativos e (muito) poucos momentos positivos. Numa altura em que o seu lugar é o único que ainda não está definido para 2024, o piloto americano voltou a cometer um erro grave na qualificação, o que complica a sua vida… e a da equipa.

Segundo James Vowles, diretor da Williams, este tipo de acidentes, além de caros, complicam a gestão do limite orçamental:

“Durante várias corridas, Logan tem usado um pacote aerodinâmico antigo de várias maneiras”, disse ele à Sky Sports. “Na verdade, é um híbrido, simplesmente porque as peças estão a tornar-se cada vez mais difíceis de encontrar. À medida que nos aproximamos do final do ano sob o limite orçamental, o que não se quer fazer é produzir peças em excesso”, explicou Vowles. “Tivemos mais desgaste incidentes do que o esperado. Temos o suficiente para lidar com o acidente de hoje. Mas isso significa que teremos de desviar a atenção de outros itens enquanto produzimos mais peças sobressalentes antes de chegarmos ao final do ano.”

Uma situação que a equipa certamente não aprecia e que também será tida em conta na altura de escolher o piloto para a próxima época.