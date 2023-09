F1, GP do Japão, Lewis Hamilton: “Um segundo de distância. É uma loucura!” | AutoSport

Lewis Hamilton ficou impressionado com a diferença de tempos entre a Red Bull e a Mercedes. O heptacampeão britânico referiu que o conceito deste ano tem de ser mudado e que a equipa deve seguir o exemplo da McLaren.

A Mercedes continua com um rendimento pouco consistente, enquanto a McLaren tem dados passos muito certeiros na sua evolução, sendo em Suzuka a segunda equipa mais rápida. Hamilton quer que a Mercedes tome o mesmo caminho da sua antiga equipa:

“Fizemos um excelente trabalho durante a noite e as alterações que introduzimos foram bem sentidas no FP3”, comentou Hamilton. “De um modo geral, o carro foi agradável de pilotar hoje. Isso foi um alívio, pois ontem foi um dia mau. Normalmente, temos pelo menos um dia menos bom em cada fim de semana, pelo que sexta-feira foi provavelmente esse dia. Infelizmente não somos suficientemente rápidos”, disse ele à Sky Sports F1.” Estamos muito longe em termos de downforce traseiro e é por isso que somos tão lentos no primeiro sector. As voltas foram muito boas”, disse ele. “Mas estamos a um segundo de distância. É uma loucura. Nesta altura, estar ainda a um segundo de distância numa pista como esta é definitivamente preocupante para nós como equipa.”

“Na qualificação estava a dar tudo por tudo, mas o défice de sete décimos que temos no sector um é todo devido à traseira”, disse à Sky. “O nosso carro tem muita carga na frente e não tanto quanto precisamos na traseira. Estamos muito longe disso. Para mim, é 100% claro que é um conceito e temos de nos certificar de que mudamos isso para o próximo ano – o que esperamos fazer. Há uma grande diferença que temos de colmatar para o próximo ano. Vimos o que a McLaren fez este ano ao seguir o caminho da Red Bull – eles estão agora à nossa frente aqui numa pista como esta.”