F1, GP do Japão, Lando Norris: “Oscar, se puderes fazer como o Senna, seria ótimo” | AutoSport

Lando Norris tem sempre uma postura bem disposta e leve e hoje voltou a demonstrá-lo. O piloto da McLaren fez uma sugestão inusitada ao seu colega de equipa, Oscar Piastri.

Max Verstappen larga da pole, com a companhia de Piastri na primeira linha da grelha. Norris foi questionado se a McLaren poderia vencer a Red Bull e Norris disse que a equipa ia tentar, mas que se Versatappen saísse na liderança depois da curva 2, pouco havia a fazer. No entanto lembrou os tempos do duelo Ayrton Senna vs Alain Prost e fez a propostas:

“Vamos tentar. Se ele estiver a liderar na Curva 2, não há muito que se possa fazer”, disse Norris. “Não sei. Se quiseres imitar o Senna, Oscar, na Curva 1, podemos fazer isso. Seria ótimo para mim! Vamos tentar. Acho que o nosso ritmo é decente. Não vai ser de certeza tão bom como o da Red Bull, mas vamos dar o nosso melhor.”