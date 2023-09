F1, GP do Japão, Lando Norris: “Foi um bom dia para nós” | AutoSport

Lando Norris estava visivelmente satisfeito com o terceiro lugar conquistado, apesar de ter ficado atrás do colega de equipa. O piloto da McLaren congratulou Oscar Piastri pelo seu segundo lugar e Max Verstappen pela pole. O #4 enalteceu também o trabalho da McLaren que se tem revelado como uma das mais fortes neste fim de semana:

“Hoje foi um excelente dia para nós, com o segundo e terceiro lugar. Excelente trabalho do Oscar [Piastri] e do Max [Verstappen], como habitualmente. Mas foi um bom dia para nós, fiquei contente com a minha volta, numa pista complicada, onde não é fácil fazer uma boa volta. Acontece tudo muito rápido e um pequeno erro faz perder muito tempo. Estou feliz, foi um bom dia e conquistamos uma boa posição para amanhã. Algumas das melhores histórias da McLaren aconteceram aqui no Japão. Esperamos ter um bom resultado amanhã e continuar essa tradição, mas não vai ser fácil, o Max tem feito um bom trabalho, tal como a Red Bull e vamos fazer o nosso melhor para lhes dificultar a vida e fazer uma boa corrida amanhã.”