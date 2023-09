F1, GP do Japão, George Russell: “Foi uma luta dura e boa” | AutoSport

George Russell e Lewis Hamilton foram protagonistas na corrida de Suzuka, com os colegas de equipa a não facilitarem a vida um do outro. Com lutas duras por posições, houve momentos de maior tensão entre ambos. Tudo acabou bem e quando desafiados a comentar o que se passou, nem George Russell ou Lewis Hamilton quiseram dar muita relevância.

George Russell diz que ficou contente com a luta e disse que faz parte das corridas:

“Considero que foi uma luta dura e boa, o facto de estarmos em posição de pressionar e de fazermos as manobras, deixou-me satisfeito”, disse Russell aos meios de comunicação social. “Por isso, vou tirar os pontos positivos. O ritmo do carro do meu lado foi, penso eu, muito forte, tendo em conta o quão difícil foi conduzir o carro este fim de semana. Foi uma luta dura e justa. Claro que perdemos algum tempo a lutar um com o outro e ficamos um pouco frustrados no rádio. Isso faz parte das corridas”.

Hamilton foi ainda mais breve no comentário ao sucedido:

“Não há nada para discutir, temos coisas mais importantes para fazer, que é como tornar o nosso carro mais rápido”, disse ele. “Ambos perdemos tempo para os carros à nossa volta. Não vamos ceder posições facilmente um ao outro.”