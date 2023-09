F1, GP do Japão: Ferrari discreta, mas bons pontos conquistados | AutoSport

Não foi uma má corrida da Ferrari, mas também não foi a melhor do ano. Tanto Charles Leclerc como Carlos Sainz apresentaram ritmos interessantes, mas não o suficiente para chegar aos McLaren. Leclerc ainda pensou que poderia acompanhar os McLaren, mas os carros da equipa britânica foram mais rápidos.

O quarto lugar foi um bom resultado para Leclerc e Sainz teve de se contentar com o sexto porque a equipa respondeu à estratégia da Mercedes com Leclerc, e Sainz acabou por perder a janela de oportunidade. O undercut de Hamilton resultou e Sainz ficou a perder. Mas não há propriamente culpa da Ferrari, a corrida aconteceu assim e há alturas em que as jogadas dos adversários funcionam melhor. Mas foi uma corrida eficaz da Scuderia, que tirou o que podia deste fim de semana.