F1, GP do Japão: Fernando Alonso na raça | AutoSport

Fernando Alonso vestiu a armadura de Samurai e foi à luta com o pouco que tinha à disposição. Os pontos foram um prémio para o esforço do #14 da Aston Martin.

O piloto da Aston Martin largou de décimo e ganhou quatro posições logo na largada. Em sexto, o espanhol manteve a esperança de fazer um bom resultado, mas a estratégia da equipa acabou por falhar. Entrou cedo nas boxes e acabou no meio de lutas que não eram suas e perdeu tempo com isso. Deu um ralhete à equipa via rádio e arregaçou as mangas. Foi à luta, e conseguiu um excelente oitavo posto tendo em conta as circunstâncias.

Já Lance Stroll terminou a corrida mais cedo com a asa traseira a ceder, impossibilitando a continuação do piloto canadiano, que continua com azar. A Aston Martin perdeu ritmo, caiu na tabela classificativa e agora vai tentar aguentar a ofensiva da McLaren que está apenas a 49 pontos. A McLaren tem feito uma média de vinte pontos nas últimas oito corridas, enquanto a Aston tem feito apenas oito. A manter-se esta tendência, a McLaren ainda poderá roubar o lugar à Aston.