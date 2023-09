F1, GP do Japão, Fernando Alonso: “Estou ao mesmo nível” | AutoSport

Fernando Alonso considera que, apesar dos resultados estarem abaixo do que fez no arranque da época, o seu nível mantém-se. No fundo, o espanhol aponta o dedo à Aston Martin pelo abaixamento de forma recente.

No entanto, a postura positiva de Alonso permanece e, apesar de se notar que esta nova fase não é do seu agrado, continua com o mesmo discurso positivo, apesar de lembrar que o seu valor se mantém intacto:

“No início do ano estava a lutar por nove ou 10 pontos e agora estou a lutar por quatro ou cinco, mas estou ao mesmo nível”, disse Alonso. “É como o Max Verstappen, ele não acordou este fim de semana e voltou ao topo como se em Singapura estivesse a dormir. Ele foi P11 em Singapura e foi o melhor de todos nós. Ele está na pole [em Suzuka] e continua a ser o melhor. Acho que, no papel, tínhamos razão em estar preocupados com as curvas de alta velocidade e a natureza de Suzuka”, disse Alonso. “Como também estamos no Qatar, sabemos que, no papel, talvez o Qatar não seja também o melhor circuito para nós. Mas mesmo em dias difíceis, ainda conseguimos estar na Q3 graças a uma volta muito boa. Este tipo de qualificação vai passar despercebido a muita gente, mas estou muito orgulhoso.”