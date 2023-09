F1, GP do Japão: Elevado desgaste levará a duas paragens | AutoSport

As equipas foram surpreendidas pelo traçado de Suzuka, onde se realiza o GP do Japão. Apesar de não terem sido feitos trabalhos na pista, os níveis de aderência iniciais ficaram aquém do esperado. Com isso, os pneus perderam aderência, deslizaram mais sobre o asfalto e sobreaqueceram. Um problema notado pela maioria e que levará a uma corrida com duas paragens nas boxes.

Segundo a Pirelli, uma das estratégias mais rápidas deverá contar com um primeiro stint curto com macios para enfrentar o arranque e dois stint com pneus duros. Há também a hipótese de começar com macios, colocar pneus duros no segundo stint e acabar forte com mais um conjunto de pneus macios. Mas neste caso, o stint de duros terá de ser bem gerido e o primeiro stint poderá definir se o desgaste é gerível ou não. Há também a possibilidade de começar com médios e tentar uma estratégia alternativa, mas essa ideia deverá ficar para pilotos mais a meio do pelotão.

Red Bull e Ferrari apenas têm um conjunto de pneus duros novos, pelo que deverão ser obrigados a usar um conjunto de pneus médios, ou novos o terceiro stint. A McLaren, que larga das primeiras posições, tem dois conjuntos de pneus duros novos em stock, o que deixa a equipa em boa posição para ter variabilidade estratégica, tal como a Mercedes e a Alpine.

Não se espera que a chuva apareça, pelo que a entrada do Safety Car deverá ser menos provável. As elevadas temperaturas irão colocar um desafio extra na gestão das borrachas.