F1, GP do Japão: Destino traçado para Logan Sargeant? | AutoSport

Podemos estar longe da verdade, mas ficou a sensação que Logan Sargeant terá dado o derradeiro tiro no pé e que o seu futuro na Williams deverá ter os dias contados. Uma sucessão de erros num fim de semana negativo para o jovem piloto americano.

Na qualificação, uma saída de pista na última curva obrigou a horas extras dos mecânicos e uma largada da via das boxes. O ritmo foi fraco e acabou por cometer um erro que comprometeu Valtteri Bottas e a sua própria corrida. Um acidente grave, um toque que valeu uma penalização e uma desistência. Um fim de semana negro para um piloto que tarda em mostrar que tem lugar na F1 e que não consegue sacudir a pressão (não era fácil fazer isso há dois meses e é ainda mais difícil agora). Com Liam Lawson disponível, com a Red Bull muito provavelmente aberta a ceder temporariamente o piloto, com Felipe Drugovich também na calha, e com James Vowles a dizer de forma clara que precisa de ver mais e melhor do seu atual piloto, parece-nos difícil que Sargeant mantenha lugar na F1.