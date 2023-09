F1, GP do Japão, Christian Horner: “O que testemunhámos hoje foi algo muito especial” | AutoSport

Christian Horner estava, mais uma vez, rendido ao talento de Max Verstappen. O diretor da Red Bull reconheceu que receou uma saída de pista, pois o engenheiro de Verstappen, Gianpiero Lambiase, incentivou o piloto a chegar o segundo 28, o que acabou por conseguir.

Horner disse mesmo que o que vimos hoje foi algo especial:

“Acho que o que testemunhámos hoje foi algo muito especial, para ser honesto convosco”, disse Horner. “Acho que na última volta, basta olhar para a curva cinco. Aquele primeiro sector foi absolutamente fantástico. O GP [Gianpiero Lambiase] começou a dar-lhe corda na última volta, dizendo: ‘Vamos ver um 28 ali’. Eu disse ao GP: ‘Olha, eu gostaria de ver quatro rodas no carro no final’. Então, aquela primeira tentativa parecia boa o suficiente, mas depois ele voltou a ser mais rápido e, como eu disse, todas as suas voltas foram impressionantes hoje. Foi um desempenho absolutamente alucinante.”