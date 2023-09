F1, GP do Japão, Charles Leclerc: “Feliz com o meu desempenho” | AutoSport

Charles Leclerc estava contente com o seu desempenho na qualificação para o GP do Japão. Apesar de ter sido apenas quarto, Leclerc ficou agradado com a sua volta.

Leclerc reconheceu a vantagem dos Red Bull face à concorrência e apontou a McLaren como uma das referências:

“Feliz é uma palavra muito grande, mas estou feliz com o meu desempenho, porque acho que foi uma volta muito, muito boa e acho que não daria para melhorar muito, por isso foi ótimo. É apenas um quarto lugar, o que é uma pena. É uma sensação fantástica, mas é um pouco dececionante quando se termina uma volta tão boa e depois se é P4, a sete décimos. Por isso, sim, é bom, mas poderia ser mais agradável se estivéssemos a lutar pelas primeiras posições.”

“É de loucos, eles [Red Bull] têm estado mesmo a trabalhar bem”, disse ele. “Logo a partir do TL1 percebemos que havia muito trabalho a fazer, especialmente no sector 1 porque é onde estamos basicamente a perder a maior parte do tempo que perdemos à volta. Por isso, temos de analisar este aspeto, pois pode ajudar-nos a perceber onde temos de trabalhar e onde o nosso carro está mais fraco neste momento.”

“Penso que os Red Bulls vão ser muito bons, porque por muito que tenha havido uma grande diferença entre o Max e o Checo com pouco combustível, penso que com muito combustível eles estavam muito mais próximos, por isso espero que o Checo seja mais rápido amanhã”, disse. “Os McLaren estão muito mais próximos em termos de ritmo de corrida, mas provavelmente vão ter ar livre, por isso vai ser difícil ultrapassá-los.”