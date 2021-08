F1: GP do Japão cancelado | AutoSport

Pelo segundo ano consecutivo, o GP do Japão não se realizará. O evento, que estava agendado para outubro, ainda não tem substituto anunciado, mas ao que se pode apurar durante os primeiros meses da época, existem várias opções que podem ser tomadas para ocupar o lugar da corrida em Suzuka.

O cancelamento do evento está ligado às restrições devido à COVID-19 e ao aumento de casos no país, mesmo depois da realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, conforme se pode ler no comunicado da F1:

“Na sequência das discussões em curso com o promotor e as autoridades no Japão, foi tomada a decisão pelo governo japonês de cancelar a corrida nesta época devido às complexidades em curso da pandemia no país. A Fórmula 1 está agora a trabalhar no calendário revisto e anunciará os detalhes finais nas próximas semanas. A Fórmula 1 provou este ano, e em 2020, que nos podemos adaptar e encontrar soluções para as incertezas em curso e está entusiasmada com o nível de interesse em locais para acolher eventos de Fórmula 1 este ano e anos seguintes”.

O anúncio do calendário revisto deverá acontecer nas próximas semanas.