F1 GP do Canadá: Polémica entre Charles Leclerc e família Villeneuve resolvida | AutoSport

Charles Leclerc tinha pensado usar um capacete com a decoração de Gilles Villeneuve, homenageando o génio canadiano. Mas nem o piloto, nem a Ferrari falaram com a família, o que desagradou o clã Villeneuve. A polémica foi, entretanto, resolvida.

Jacques Villeneuve explicou o que se passou nas redes sociais, deixando claro que o assunto está resolvido, isto após algumas pessoas terem insultado a família. Leclerc reverteu para a sua decoração habitual, o que causou burburinho nas redes sociais, com rumores de que teria havido um desacordo entre as partes. Isso levou às habituais e infelizes reações habituais nas redes sociais. Jacques Villeneuve explicou o sucedido:

“Para esclarecer a situação relativamente ao recente incidente em que algumas pessoas sentiram a necessidade de me insultar a mim e à minha família, por causa do Charles Leclerc ter usado o capacete do meu pai, quero fornecer algum contexto”, escreveu Villeneuve. “Quando estava a chegar à pista, a minha irmã ligou-me muito chateada. Ela tinha visto o Charles a usar o capacete do nosso pai, sem qualquer conhecimento prévio ou comunicação sobre o assunto. Toda a família foi apanhada de surpresa, pois não tínhamos sido informados previamente. Enviei imediatamente uma mensagem ao Charles, que teve a amabilidade de me telefonar. Tivemos uma conversa sincera em que ele pediu desculpa pela situação. Assegurei-lhe que considerava a homenagem comovente e que, pessoalmente, não tinha problemas com ela. No entanto, sublinhei a importância de ele contactar a minha irmã, uma vez que ela é a pessoa responsável por gerir tudo o que está relacionado com o nosso pai. Também sugeri que ele convidasse a minha irmã e a minha mãe para estarem na pista, a fim de resolverem quaisquer outras preocupações. Felizmente, tudo acabou por se resolver, mas teria sido preferível que estas discussões e acordos tivessem tido lugar antes do fim de semana, de uma forma respeitosa e profissional. Infelizmente, o incidente foi exagerado, transformando-se numa controvérsia desnecessária.”

Questionado após a qualificação se poderia esclarecer o que aconteceu em relação ao desaparecimento temporário do capacete Villeneuve, Leclerc respondeu: “Não quero que isso seja a manchete, está tudo bem agora. Queria fazer essa homenagem de boa-fé”.