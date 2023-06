F1 GP do Canadá: Nico Hulkenberg perde o segundo lugar, Stroll e Tsunoda também penalizados | AutoSport

Nico Hulkenberg recebeu uma penalização de três lugares na grelha por não respeitar o tempo mínimo exigido por altura da bandeira vermelha (provocada por Oscar Piastri) na qualificação para o Grande Prémio do Canadá de Fórmula 1. Com esta penalização, Hulkenberg perde o segundo lugar na grelha.

No documento oficial fornecido pelos comissários da FIA refere-se o seguinte “O piloto tinha acabado de terminar a sua volta mais rápida e tinha começado outra volta rápida. Estava na curva 1 quando a bandeira vermelha foi mostrada, mas nessa altura já estava 1,5 segundos acima do seu tempo delta. O piloto afirmou que isso tornava extremamente difícil ficar abaixo do delta imposto no sector seguinte. Admitiu também ter-se confundido com o sinal sonoro dos auscultadores e, por isso, a certa altura pensou que estava a ir demasiado devagar. A comparação da telemetria com a do Carro 31 mostrou que, em geral, durante o resto da volta, ele estava aproximadamente à mesma velocidade que o Carro 31, que cumpria os tempos delta em cada mini-sector. Consideramos este facto como uma circunstância atenuante. No entanto, o regulamento é muito claro e, embora não esteja em causa que o piloto tenha agido perigosamente ou conduzido de forma insegura, houve uma infração e, por isso, tem de ser aplicada uma penalização. A penalização normal por não abrandar sob bandeiras vermelhas é de 10 posições na grelha, no entanto, tendo em conta as circunstâncias atenuantes, é adequada uma penalização mais baixa. Registamos que a intenção do regulamento é garantir que um carro não está a acelerar durante uma situação de bandeira vermelha e não há provas de que a velocidade tenha sido excessiva neste caso. Notamos também que o condutor deve familiarizar-se mais com os aspetos operacionais dos sinais delta.”

Lance Stroll foi penalizado em três lugares por atrapalhar a volta de Esteban Ocon e Yuki Tsunoda também recebeu a mesma penalização por interferir na volta de Nico Hulkenberg. No caso de Stroll os comissários afirmaram que “o piloto do carro 18 declarou que, embora tivesse conhecimento da aproximação do carro 31, não teve outra alternativa senão manter-se na trajetória seca porque os seus pneus (macios) estavam frios e, se não o tivesse feito, ter-se-ia despistado devido à natureza molhada da pista. No entanto, a equipa alertou-o para a proximidade do Carro 31 e é nossa opinião que ele poderia ter reduzido a velocidade na reta entre as curvas 7 e 8 e deixado passar o Carro 31. Por esse motivo, impediu desnecessariamente o Carro 31.”

No caso de Tsunoda a documentação FIA diz o seguinte: “o Carro 27 e o Carro 22 estavam ambos a fazer voltas rápidas com o 22 na frente. O Carro 27 estava a ganhar terreno ao Carro 22 e ao entrar na Curva 10, o Carro 22 foi para fora de pista e depois regressou à frente do Carro 27. O piloto do carro 22 considerou que ainda estava na sua volta rápida, apesar de, nessa altura, ser cerca de 3 segundos mais lento do que na sua volta anterior. Determinamos que o piloto do carro 22 atrapalhou desnecessariamente o carro 27. Depois de ter passado a curva 10, podia ter abandonado a sua volta e ter-se mantido fora da linha de corrida. Isto teria evitado qualquer impedimento.”