F1, GP do Canadá: Nico Hulkenberg chamado aos comissários | AutoSport

A festa da Haas pode ser de pouca dura. Nico Hulkenberg foi chamado aos comissários e pode ter o segundo lugar em risco. Segundo o documento da FIA, Hulkenberg foi chamado por “alegada infração ao artigo 37.6 a) do Regulamento Desportivo da FIA para a Fórmula 1 – não ter ficado acima do tempo mínimo fixado pela FIA ECU às 16:59.” Ou seja, Hulkenberg terá excedido o limite de velocidade quando a pista estava com bandeiras vermelhas. A confirmar-se Hulkenberg pode perder o segundo lugar que conquistou na qualificação e Alonso pode ser promovido à primeira linha da grelha.