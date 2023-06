F1 GP do Canadá, Max Verstappen: “O carro não está bom nos ressaltos e nos corretores” | AutoSport

Não foi o começo de fim de semana ideal para a Red Bull. Com um Treino Livre 1 que não aconteceu, o Treino Livre 2 mostrou uma Red Bull longe da forma ideal. Max Verstappen reconheceu isso e explicou a maior dificuldade que a equipa enfrentou.

Segundo o líder do campeonato, os ressaltos e os corretores deram dores de cabeça no treino de sexta e a equipa tem agora de encontrar soluções para melhorar a performance:

“Acho que ainda temos algum trabalho a fazer”, disse Verstappen. “O carro não está fantástico neste momento nos ressaltos e nos corretores. Não é péssimo, mas precisamos de afinar algumas coisas. Acho que não tivemos um bom dia. Conhecemos as nossas limitações com o carro e com a pista. Definitivamente, não se adequa ao nosso pacote para já, mas vamos tentar encontrar algumas melhorias. Claro que não foi bom não ter corrido no TL1, mas é o mesmo para todos, pelo menos conseguimos correr no TL2. Foi uma sessão um pouco mais complicada, mas por vezes temos dias assim.”