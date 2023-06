F1 GP do Canadá: Max Verstappen faz a pole, Nico Hulkenberg brilha e é segundo | AutoSport

Numa sessão de qualificação marcada pela chuva, Max Verstappen conquistou a sua quinta pole na época 2023. O piloto da Red Bull conseguiu o primeiro lugar para a grelha de amanhã, apesar de ter sido uma sessão por vezes difícil de ler, com a chuva a baralhar as contas. A Q1 foi molhada, mas com a pista a secar gradualmente, permitindo que a Q2 fosse feita com pneus slicks, o que nos deu alguns golpes de teatro. Mas a chuva reapareceu na Q3 em força e voltou a baralhar as contas. Verstappen ficou com a pole, e terá como companhia na grelha de partida Nico Hulkenberg, que volta assim à primeira linha da grelha de partida, numa grande volta na Q3. Fernando Alonso e Lewis Hamilton estarão na segunda linha da grelha de amanhã, seguidos de George Russell e Esteban Ocon.

Com 18 °C de temperatura da pista e 16.3 °C de temperatura no ar, os pilotos enfrentaram o molhado asfalto do Circuito Gilles Villeneuve, palco do GP do Canadá. Os níveis de aderência eram baixos. Com 90% de probabilidade de chuva nesta sessão, os primeiros minutos da Q1 foram feitos sem chuva, e com os pneus intermédios instalados nos monolugares, que foram para a pista assim que a luz verde se mostrou no fim da via das boxes.

Q1

A sessão começou da pior forma para Zhou Gunayu, com o seu Alfa Romeo sem potência. Zhou parou o carro em pista e era o fim da qualificação para o chinês. Com isso, a sessão foi interrompida e as bandeiras vermelhas foram mostradas. No entanto, Zhou conseguiu reiniciar os sistemas e regressar às boxes por meios próprios. A interrupção foi curta e assim que Zhou conseguiu regressar às boxes, os carros regressaram ao pit lane, enquanto esperavam pela luz verde, que se acendeu 2 minutos depois.

A chuva parecia estar a querer aparecer e as primeiras voltas seriam importantes para decidir a passagem à Q2. Nesta fase, havia uma trajetória minimamente seca. Max Verstappen tratou de colocar o melhor tempo com o registo de 1:24.106, seguido de Alex Albon e Logan Sargeant. Nico Hulkenberg passou para segundo lugar e os tempos começavam a cair a um ritmo elevado. Fernando Alonso passou para a frente, entrando no segundo 22, seguido de perto por Verstappen, Leclerc, Hulkenberg e Kevin Magnussen.

A meio da sessão, na zona de eliminação estavam Albon, Zhou, Nyck de Vries, Valtteri Bottas e Logan Sargeant.

Max Verstappen foi o primeiro a entrar no segundo 21, numa altura em que a maioria dos pilotos entrou para as boxes para colocar novos pneus intermédios. Lando Norris, com os mesmo pneus com que começou, passou para o segundo lugar, enquanto Lance Stroll entrou na zona de eliminação. A sessão chegou ao fim e de fora da Q2 ficavam Yuki Tsunoda, Pierre Gasly, Nyck de Vries, Logan Sargeant e Zhou Gunayu. O melhor tempo ficou para Max Verstappen com o registo de 1:20.851, seguido de Fernando Alonso, Lewis Hamilton, George Russell e Charles Leclerc. Pierre Gasly estava furioso por ter sido atrapalhado por Carlos Sainz, que ficou parado no meio da pista na entrada da última curva, estragando a volta lançada ao francês.

Q2

A chuva ameaçava, mas não caia e a pista ia secando. Havia zonas completamente secas e outras ainda muito molhadas. A escolha entre pneus intermédios e os pneus seco era agora a grande dúvidas. Alex Albon foi o primeiro a colocar pneus macios no seu carro para tentar um bom tempo. Lando Norris e Charles Leclerc queriam pneus slicks, mas as equipas pediram uma volta lançada para garantir pelo menos um tempo. Max Verstappen colocou logo um tempo no segundo 20, deixando a concorrência longe. Lance Stroll perdeu o carro na sua volta lançada e ficava pressionado.

A primeira volta de Alex Albon não foi muito entusiasmante, mas a segunda poderia ser melhor, com mais temperatura nos pneus. Max Verstappen colocou os pneus macios também e todas as equipas começavam a reagir e a colocar pneus para piso seco. Na segunda volta, Albon passou para a frente, sendo o primeiro a entrar no segundo 19. Fernando Alonso entrou também no segundo 19, com pneus intermédios. Albon, na terceira volta lançada, entrou no segundo 18, na altura em que a chuva começava a cair. Na zona de eliminação estavam Sergio Pérez, Hulkenberg, Stroll, Magnussen e Bottas.

A cinco minutos do fim, Albon liderava, seguido de Verstappen, Norris, Piastri e Alonso, todos com pneus macios. Charles Leclerc e Pérez estavam na zona de eliminação a três minutos do fim e pressionados, com a chuva a cair e os pneus macios a serem uma pior opção.

Com a chegada do fim da sessão, ficavam eliminados na Q2 Charles Leclerc (má opção estratégica da Ferrari), Sergio Pérez (péssima prestação), Lance Stroll, Kevin Magnussen e Valtteri Bottas. Alex Albon foi o homem mais rápido na Q2 como tempo de 1:18.725. Seguiam-se Verstappen, Norris, Piastri, Alonso, Sainz, Russell, Hulkenberg, Ocon e Hamilton.

Albon foi o mais inteligente e apostou nos slicks no momento certo, Pérez e Leclerc deixaram escapar a oportunidade e foram eliminados na Q2 pela segunda corrida consecutiva.

Q3

A primeira corrida na Q3 foi para encontrar o melhor lugar para sair da via das boxes. Com a chuva a cair de forma constante, os pilotos saíram para a pista com os pneus intermédios “calçados”. Com a chuva a piorar, a primeira volta de Verstappen foi no segundo 27. Alonso ficou a dois décimos do tempo de Verstappen, com Hamilton em terceiro, Russell em quarto e Norris em quinto. Max Verstappen melhorou o seu tempo na segunda volta e entrou no segundo 25, seguido de Hulkenberg, segundos antes de ver as bandeiras vermelhas, motivadas pela saída de pista de Oscar Piastri, que ficou parado no meio da pista. Havia ainda sete minutos para o fim da sessão, mas com a chuva a continuar, a grelha ficava decidida logo nas primeiras voltas. A ordem era Verstappen, Hulkenberg, Alonso, Hamilton, Russell, Ocon, Norris, Sainz, Piastri e Albon. A chuva caia de forma constante e a probabilidade de melhorar os tempos era agora nula. Verstappen viu a sua pole confirmada pouco depois, seguido de Hulkenberg e Fernando Alonso.