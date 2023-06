F1 GP do Canadá, Max Verstappen: “Conquistar a 100ª vitória para a Red Bull é incrível” | AutoSport

100ª vitória para a Red Bull, 41ª para Max Verstappen, igualando Ayrton Senna. Um dia em grande para o piloto da Red Bull, que alcançou mais uma vitória tranquila. Liderou a corrida de início ao fim, nunca foi verdadeiramente pressionado e o único momento mais intenso foi um erro perto do fim. Verstappen foi novamente imperial, e segue imparável rumo ao “tri”. No final da corrida, estava satisfeito com o resultado, como seria de esperar:

“Estou muito contente. Não foi uma corrida fácil porque os pneus não estavam a entrar na janela de temperatura ideal. Hoje esteve mais frio em comparação com sexta e por isso tínhamos pouca aderência. Ainda assim, conseguimos um bom resultado. Conquistar a 100ª vitória para a Red Bull é incrível. Nunca esperei conseguir este tipo de números também, por isso continuamos a aproveitar o momento, a trabalhar duro, mas hoje foi um grande dia. Esperava mais ou menos a pressão que enfrentamos por parte de Fernando Alonso e Lewis Hamilton. Foi difícil manter a temperatura dos pneus e talvez por isso a diferença não tenha sido maior.”