F1: GP do Canadá mais perto de ser adiado ou cancelado

O Canadá anunciou há pouco que não vai enviar atletas aos Jogos Olímpicos de Tóquio, aproveitando também para exigir o adiamento do evento, devido à pandemia da COVID-19, e neste contexto não é muito difícil antever que não vai haver GP do Canadá de Fórmula 1.

Os Comités Olímpico e Paralímpico do Canadá anunciaram ter tomado “uma difícil decisão” e pedem, a exemplo do que já sucedeu com o Euro 2020, que a competição seja adiada um ano. O Canadá é o primeiro país a tomar a decisão de não enviar atletas para Tóquio, mas já houve mais, a Austrália. Para já o Comité Olímpico Internacional (COI) vai deliberar dentro das próximas quatro semanas sobre a realização dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, não tendo ainda percebido que não há alternativa. Primeiro o combate ao vírus, depois o desporto. Neste contexto, para a F1, estamos assim:

1 Grande Prémio do Canadá 14 de junho

2 Grande Prémio de França 28 de junho

3 Grande Prémio da Áustria 5 de julho

4 Grande Prémio da Grã-Bretanha 19 de julho

5 Grande Prémio da Hungria 2 de agosto

6 Grande Prémio da Bélgica 30 de agosto

7 Grande Prémio de Itália 6 de setembro

8 Grande Prémio de Singapura 20 de setembro

9 Grande Prémio da Rússia 27 de setembro

10 Grande Prémio do Japão 11 de outubro

11 Grande Prémio dos Estados Unidos 25 de outubro

12 Grande Prémio do México 1 de novembro

13 Grande Prémio do Brasil 15 de novembro

14 Grande Prémio de Abu Dhabi 29 de novembro

GP ADIADOS

– Grande Prémio do Bahrein Adiado

– Grande Prémio da China Adiado

Grande Prémio do Azerbaijão Adiado

– Grande Prémio da Espanha Adiado

– Grande Prémio da Holanda Adiado

– Grande Prémio do Vietname Adiado

GP CANCELADOS

– Grande Prémio da Austrália Cancelado

– Grande Prémio de Mónaco Cancelado