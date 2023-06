F1 GP do Canadá, Lewis Hamilton: “Acho que podemos chegar ao pódio amanhã” | AutoSport

Lewis Hamilton acredita que o pódio é uma possibilidade para amanhã. O piloto da Mercedes esperava um pouco mais, mas não se mostrou chateado com o quarto lugar obtido na qualificação. Para amanhã, com uma pista um pouco mais seca em perspetiva, espera estar na luta com Fernando Alonso pelo pódio:

“Não foi nada mau. Acho que é um bom começo, apesar das condições difíceis na pista. Não há curvas de alta velocidade e por isso é difícil colocar temperatura nos pneus. Esperava um pouco mais, naturalmente, mas não é um mau resultado e espero que possamos avançar algumas posições amanhã. Acho que podemos chegar ao pódio e espero que possamos lutar com o Fernando Alonso. Vai ser interessante ver como serão os stints mais longos, mas deveremos ter uma boa batalha com ele”.