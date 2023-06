F1 GP do Canadá: Lando Norris não entende a penalização | AutoSport

Lando Norris foi penalizado em cinco segundos no GP do Canadá, por comportamento antidesportivo. Esta foi a razão anunciada pelos comissários. Em causa está o facto de Lando Norris ter, supostamente, abrandado demasiado. Os comissários consideraram que Norris fez isso para atrasar a concorrência atrás de si e ter espaço para a paragem nas boxes, logo a seguir ao seu colega de equipa, Oscar Piastri.

Norris não concordou com a penalização e explicou o seu ponto de vista:

“Não faz sentido para mim”, disse Norris à Sky Sports. “Eu estava três ou quatro segundos acima do meu tempo de referência, o que acontece frequentemente com toda a gente. Era demasiado cedo para ir trocar de pneus em relação ao que planeávamos fazer, e depois recebi a ordem mesmo antes da entrada da via das boxes. Por isso, sim, fiquei surpreendido. Eu não sabia. Não faz sentido para mim. É claro que ora vamos devagar, ora vamos depressa, pois queremos manter a temperatura dos pneus, por isso todos deixam espaço”, disse ele. “Não estava 10 segundos do acima do meu delta. Por isso, se é por causa da diferença, então a maioria das pessoas devia ser penalizada nos últimos três ou quatro anos. Estou um pouco confuso.”

“É uma pena. No resto da corrida, fiquei muito contente. Boas ultrapassagens, boas corridas durante a maior parte do tempo. Acho que não tínhamos o ritmo necessário, mas aproveitei ao máximo, fiz algumas ultrapassagens divertidas e fiquei satisfeito com a forma como correu.”