F1 GP do Canadá, Helmut Marko: “Não tivemos o desempenho que deveríamos ter” | AutoSport

Apesar de a Red Bull manter-se 100% vitoriosa, Helmut Marko não ficou muito agradado com a prestação da equipa no GP do Canadá. O conselheiro da equipa questionou a performance da equipa, que conquistou a 100ª vitória da sua.

A dificuldade em colocar os pneus na temperatura certa terá sido a raiz para uma prestação abaixo do esperado, segundo o austríaco que comentou a menor distância para a Mercedes e Aston Martin:

“Sim, os adversários aproximaram mais aqui”, disse Marko ao podcast F1 Nation. “Mas não tivemos o desempenho que deveríamos ter. Não conseguimos colocar os pneus à temperatura, especialmente o pneu duro. Não conseguimos atingir a temperatura certa. Todos pensam que o Red Bull é um carro fantástico. Sim, é um bom carro. Mas a Ferrari e também a Mercedes não melhoraram em relação ao ano passado. Acho que eles tiveram um retrocesso no início da temporada. Então, quando não estamos no nosso melhor, eles estão mais perto, é tão fácil quanto isso”.