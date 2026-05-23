F1, GP do Canadá: George Russell venceu Sprint, Antonelli descontente com o colega
George Russell dominou a corrida sprint do Grande Prémio do Canadá, mas a vitória chegou depois de 23 voltas intensas, marcadas por uma batalha interna feroz na Mercedes, um susto de Hamilton no Muro dos Campeões e uma última volta intensa.
Russell e Kimi Antonelli lutaram arduamente pela liderança nas primeiras voltas, com o jovem italiano a queixar-se de ser atirado para fora de pista pelo colega de equipa. O ambiente deverá ficar crispado na Mercedes, no primeiro incidente entre colegas de equipa este ano. Quem aproveitou foi Lando Norris que ficou com o segundo lugar e mostrou um ritmo de corrida encorajador. Antonelli terminou em terceiro, mas descontente com os acontecimentos, apesar de não falar muito, claramente instruido para evitar polémicas. Um pouco mais atrás, Lewis Hamilton deixou escapar o quarto lugar no final, caindo para sexto, atrás de Oscar Piastri (quatro) e Charles Leclerc (quinto). Max Verstappen, com uma corrida discreta, foi sétimo e Arvid Lindblado completou o top 8 que dava pontos.
O Arranque e a Fuga dos Mercedes
Com o asfalto a 32 graus e o céu completamente limpo sobre o Circuito Gilles Villeneuve, a sprint canadiana prometia espetáculo — e cumpriu. Russell partiu da pole sem sobressaltos e manteve a liderança à saída da primeira curva, com Kimi Antonelli a segurar o segundo lugar. Piastri foi quem mais sofreu na largada, perdendo uma posição, enquanto Bortoletto e Hulkenberg afundaram quatro lugares, caindo para o fundo do top 15.
A nota curiosa antes da partida foi a ausência de Lance Stroll, retirado da grelha por problemas na suspensão dianteira do Aston Martin — mas o canadiano acabou por sair da box em cima da hora e juntou-se à corrida. Quatro pilotos — Gasly, Bottas, Albon e Bearman — arrancaram da pit lane por terem alterado a configuração dos carros em parque fechado.
Nas primeiras voltas, os dois Mercedes abriram um fosso confortável. Russell e Antonelli eram quase quatro décimos por volta mais rápidos do que a concorrência, com Norris já a mais de dois segundos do líder. Piastri tentava pressionar Hamilton pelo quinto posto, mas a ordem mantinha-se estável.
A Guerra Interna na Mercedes
Foi na volta 5 que a corrida se tornou ainda mais emocionante. Antonelli, agressivo e ambicioso, lançou-se ao ataque sobre Russell. Os dois companheiros de equipa tocaram, mas a ordem não mudou — Russell segurou a posição. Antonelli sentiu que foi empurrado para a relva, e pouco depois teve nova passagem pela relva, após falhar uma travagem. A janela de oportunidade foi aproveitada por Norris, que se infiltrou e subiu ao segundo lugar, deixando Antonelli furioso.
O jovem italiano acusou Russell pelo rádio de o ter forçado para fora de pista, e as queixas foram tão intensas que Toto Wolff teve de intervir, pedindo ao piloto que se focasse na corrida e deixasse as reclamações para depois. Antonelli ficou na terceira posição, com Hamilton e Piastri logo atrás.
Hadjar, que se tinha queixado de problemas no motor na mesma volta do incidente, acabou por ir às boxes na volta 9, regressando pouco depois à pista, mas já fora de qualquer luta pelos pontos.
Meio da Corrida e Estratégias Alternativas
À volta 11, a ordem era: Russell, Norris, Antonelli, Hamilton, Piastri, Leclerc, Verstappen, Lindblad, Colapinto e Sainz. Os Mercedes já não pareciam tão dominadores quanto no início, e Norris segurava bem o segundo lugar face à pressão de Antonelli.
Na volta 15, Albon entrou nas boxes para calçar pneus macios — uma sessão de testes para o piloto da Williams em preparação para o Grande Prémio. Alonso fez o mesmo pouco depois, e duas voltas mais tarde o espanhol voltou às boxes… para desistir.
A Última Volta e o Caos Final
A três voltas do fim, Antonelli voltou à carga sobre Norris, com Russell a seis décimos do piloto da McLaren. Hamilton, entretanto, teve um susto ao tocar no Muro dos Campeões — sem danos maiores para o britânico, mas o suficiente para Piastri se aproximar perigosamente.
A última volta foi ainda mais espetacular. Antonelli tentou a ultrapassagem sobre Norris na curva 2, mas falhou a travagem e viu o seu esforço cair por terra. Ao mesmo tempo, Piastri e Leclerc aproveitaram a confusão para ultrapassar Hamilton, que caiu para o sexto posto.
No final da corrida, Russell cruzou a linha sem ser incomodado e assinou a vitória na sprint. Norris segurou o segundo lugar e Antonelli, apesar das emoções fortes, conseguiu o terceiro lugar.
Foto: MPSA
