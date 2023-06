F1 GP do Canadá, Fernando Alonso: “Foram 70 voltas de qualificação” | AutoSport

Fernando Alonso prometeu colocar mais pressão em Max Verstappen e foi por pouco que o espanhol não conseguiu. A luta com Lewis Hamilton foi intensa, mas no final, sorriu ao espanhol. Vertappen ficou a dez segundos, o que ainda é muito, mas é melhor do que temos visto em corridas anteriores. Por isso, há sinais de esperança do lado da Aston Martin:

“Foi provavelmente a corrida que esperávamos. Esperávamos pressionar um pouco mais a Red Bull, mas perdemos um lugar no arranque, com o Lewis, e a partir daí foi uma batalha com a Mercedes. O Lewis forçou o andamento durante toda a corrida e por isso não tive uma volta em que pudesse relaxar um pouco. Foi uma luta incrível. No início tinha um pouco mais de ritmo, depois mais para o fim, o Lewis tinha mais ritmo. Foi duro, uma corrida muito exigente, 70 voltas de qualificação. A equipa não me quis dizer que problema o carro tinha, talvez para não me preocupar. Isto significa que ainda temos um pouco mais de ritmo, por isso na próxima corrida vamos colocar mais pressão no Max.”