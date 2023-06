F1 GP do Canadá, Fernando Alonso: “Estas coisas são um pouco embaraçosas” | AutoSport

Ontem quem pagou bilhete para ver duas sessões de treinos no Circuito Gilles Villeneuve ficou desiludido por ter assistido apenas a um treino (apesar de ter mais meia hora do que o previsto). Poucos minutos depois do início da primeira sessão de treinos livres, o Alpine de Pierre Gasly parou na berma da pista. Mas a ação em pista não foi retomada após a rápida evacuação do carro do francês. Um problema de sincronização das câmaras CCTV levou a que o race control perdesse imagens de algumas partes do circuito o que levou ao prolongamento das bandeiras vermelhas. Assim, o TL1 resumiu-se a apenas cinco minutos. Fernando Alonso considerou o sucedido como embaraçoso.

“Os adeptos chegaram muito cedo ao circuito e não pudemos fazer o TL1”, disse Alonso. “De vez em quando damos tiros nos pés, estas coisas são um pouco embaraçosas. Não tivemos tempo porque no TL1 as câmaras do circuito não funcionaram e não tínhamos um Plano B.”

Quanto aos dados recolhidos, Alonso admitiu que a equipa aprendeu pouco sobre as novas atualizações:

“Não tivemos muito tempo para compreender totalmente as novas atualizações do carro, por isso vamos ter de analisar tudo durante a noite e aprender mais amanhã [hoje]”, afirmou. “Vamos estar atentos ao radar meteorológico para amanhã [hoje], pois pode ser outro dia misto.”