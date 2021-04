F1: GP do Canadá em risco, Turquia pode substitui-lo

Depois da corrida da IMSA de Mosport prevista para 4 de julho ter sido cancelada devido a restrições de entrada no Canadá, com a Fórmula 1 prevista para 13 de junho teme-se pelo seu cancelamento pelo segundo ano consecutivo.

Paralelamente, correm rumores que os Promotores do GP do Canadá receberam um pedido da F1 para pagar mais 4,2 milhões de euros como compensação para a realização da prova sem público e consequentemente sem o dinheiro resultante das vendas de bilhetes. Segundo se sabe o Canadá pagar cerca de 16 milhões de euros, pelo que teria de pagar 20,2. Caso os canadianos não aceitem, os rumores referem que a Turquia pode receber uma corrida pelo segundo ano consecutivo.

Seja como for, o Canadá tem contrato com a Fórmula 1 até 2029.