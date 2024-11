F1: GP do Canadá com nova data

A partir de 2026, o Grande Prémio do Canadá passará a realizar-se no terceiro ou quarto fim de semana de maio, antecipando-se no calendário para se alinhar com o GP de Miami, melhorando a sustentabilidade logística e ambiental.

Esta mudança elimina a travessia isolada do Atlântico para as equipas e facilita uma época de verão europeia mais organizada. A decisão, anunciada pela Fórmula 1 e apoiada pelos organizadores locais, faz parte do esforço mais amplo da F1 para racionalizar o seu calendário e atingir o seu objetivo Net Zero até 2030.

O ajustamento segue-se também a outras alterações do calendário, como a mudança do Mónaco para o início de junho e a antecipação do Japão. O Diretor Executivo da F1, Stefano Domenicali, elogiou as partes interessadas pela sua colaboração na aceleração dos preparativos do evento:

“Estou extremamente grato ao promotor e a todos os parceiros governamentais envolvidos no GP do Canadá, desde o governo local ao governo provincial e nacional. Aplaudimos o enorme esforço de todos os envolvidos para acelerar a construção temporária do evento, para estarmos prontos para receber a comunidade da F1 mais cedo do que no passado. A mudança tornará o fluxo do nosso calendário não só mais sustentável, mas também logisticamente mais sensato para as nossas equipas e pessoal. O nosso compromisso Net Zero até 2030 continua a ser uma prioridade para nós, enquanto desporto, e é graças a mudanças como esta que estamos no bom caminho para atingir o nosso objetivo.”

As preocupações com o clima mais frio e húmido de Montreal no início do ano foram resolvidas com a escolha do final de maio em vez de datas anteriores, tendo em conta os desafios logísticos da organização da corrida na ilha do rio São Lourenço.