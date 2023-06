F1 GP do Canadá, Charles Leclerc: “Não é a primeira vez que estamos errados nestas condições” | AutoSport

Mais um episódio para alimentar a fogueira da polémica em que vive a Ferrari. As decisões estratégicas erradas sucedem-se e mais uma vez Charles Leclerc termina uma sessão frustrado com as decisões da equipa. O monegasco pediu pneus macios, mas a equipa pediu uma volta nos intermédios. Esse tempo perdido atirou Leclerc para fora da janela temporal ideal para conseguir passar à Q3 com pneus slicks. A frustração era clara no rosto e no discurso do piloto da Ferrari:

“Estou muito frustrado com a qualificação. Não acho que o problema tenha sido apenas esse [ter pedido pneus macios e a equipa pedir para que ficasse em pista para fazer uma volta com pneus intermédios], porque outros fizeram o mesmo e passaram à Q3, mas tornou a nossa vida muito mais difícil. Estou muito frustrado, precisamos melhorar e dar um passo em frente, caso contrário vamos continuar a desiludir-nos. O que vou dizer à equipa vai manter-se apenas entre mim e a equipa. Não é a primeira vez que estamos errados nestas condições.”