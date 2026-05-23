F1, GP do Canadá: Charles Leclerc desconfortável com os travões

Charles Leclerc identificou a falta de feeling nos travões como a principal razão para o seu fraco desempenho na Qualificação para a Sprint do GP do Canadá. O monegasco partirá do sexto lugar para a corrida de mais logo.

Leclerc foi novamente superado pelo seu companheiro de equipa Lewis Hamilton na qualificação para a Sprint, algo que já havia acontecido na China. Hamilton mostrou-se o mais confortável dos dois pilotos da Ferrari ao longo de todo o fim de semana, até agora. O SF-26 sofre de falta de velocidade de ponta, mas para Leclerc o problema principal foi a falta de confiança nos travões, algo particularmente penalizador no Circuito Gilles Villeneuve, que conta com quatro zonas de travagem intensa nas curvas 1, 8, 10 e 12.

“Honestamente, da minha parte, esperava mais ou menos isto; não me tenho sentido à vontade com o carro” disse Charles Leclerc. “Estou a ter muita dificuldade com os travões do meu lado da garagem, por algum motivo, por isso precisamos de analisar a situação e tentar encontrar algo para sábado.”

“Caso contrário, vai ser um fim de semana muito longo, porque nos travões entro nas curvas a torcer para não acabar por ir em frente. Esse é o principal problema neste momento. Tirando isso, a sensação do carro é bastante boa. Lewis tem sido incrivelmente rápido este fim de semana, mas do meu lado preciso de trabalhar no feeling com os travões e espero que possamos inverter a situação. Acho que temos uma ideia do que se está a passar. Se temos uma solução, isso é outra história. Vamos tentar lidar com isso da melhor forma possível e ver o que acontece.”

Foto: MPSA