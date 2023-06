F1 GP do Canadá: Carlos Sainz penalizado, cai três posições | AutoSport

Os comissários da FIA penalizaram Carlos Sainz por atrapalhar a volta lançada de Pierre Gasly. O francês mostrou-se muito agastado com o que Sainz fez. Por sua vez, o espanhol disse que outros lhe tinham feito o mesmo, sem serem investigados. No final, Sainz foi penalizado e cai três posições na grelha de partida de amanhã, largando da 11ª posição.

No documento da FIA pode ler-se que “os Comissários Desportivos ouviram o piloto do Carro 55 (Carlos Sainz), o piloto do Carro 10 (Pierre Gasly), os representantes das equipas e analisaram os dados do sistema, o vídeo, a cronometragem e as provas de vídeo do carro. O piloto do Carro 55 declarou que ficou surpreendido com o facto de o piloto do Carro 22 o ter ultrapassado na curva 13 e que, por isso, acelerou tarde para iniciar a sua volta rápida. O piloto do carro 10 declarou que o piloto do carro 55 podia e devia ter “acelerado mais cedo”.

A telemetria mostrou uma diferença de velocidade significativa entre os carros 55 e 10. Embora a manobra de ultrapassagem do Veículo 22 tenha apanhado o piloto do carro 55 de surpresa, consideramos que o piloto do Veículo 55 foi o principal culpado e impediu desnecessariamente o carro 10.”