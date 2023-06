F1 GP do Canadá, Carlos Sainz: “Há pessoas que são investigadas, outras não” | AutoSport

Carlos Sainz acabou por ser protagonista e não pelos melhores motivos. No TL3, a sua sessão terminou mais cedo com um acidente que lhe retirou confiança para a qualificação. Na qualificação conquistou o oitavo lugar, mas acabou por ser chamado aos comissários por atrapalhar a volta de Pierre Gasly. Sainz comentou a qualificação e disse não entender porque uns pilotos são investigados e outros, com os mesmos comportamentos, não o são:

“Estou feliz com a recuperação que conseguimos na Q1 e na Q2. Conseguimos fazer boas voltas, mesmo em condições difíceis, faltando alguma confiança depois do acidente [no TL3]. Mas estou contente com as minhas voltas com pneus slicks na Q2 e na Q3 foi uma lotaria com a chegada da chuva. Estamos em oitavo, mas por vezes é assim que acontece nestas condições. Acho que hoje estávamos todos a atrapalhar as voltas uns dos outros. Fui atrapalhado por outros pilotos sete vezes, mas há pessoas que são investigadas, outras não e às vezes é difícil de entender. Eram condições muito complicadas e a sessão estava perto do fim por isso era cada um por si.”