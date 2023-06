F1, GP do Canadá: Atualizações profundas na McLaren nas provas da Áustria, Reino Unido e Hungria | AutoSport

Luz ao fundo do túnel para a McLaren? A equipa de Woking continua a trabalhar no pacote de atualizações e apesar de algumas (poucas) terem sido implementadas no Canadá, mais estão a caminho para as próximas provas. Andrea Stella explicou o plano da equipa, que vai mostrar muitas novidades.

O diretor da equipa apontou as próximas três corridas como palcos das atualizações que darão um carro praticamente novo à equipa:

“No início da época, percebemos que o carro precisava de uma remodelação fundamental, pelo que esta remodelação é realmente interessante”, disse aos jornalistas. “Vai ser bastante percetível. Até tivemos de redesenhar algumas partes debaixo da carroçaria. Foi também por isso que demorou algum tempo a estarmos em condições de entregar estas atualizações. Portanto, eu diria que praticamente todo o carro.”

” [As novas peças] proporcionam mais apoio aerodinâmico, com características semelhantes. O ponto-chave é saber se elas se correlacionam na pista. Penso que a correlação até agora tem sido boa. Esta geração de carros, em correlação geral com as ferramentas de desenvolvimento, é boa, por isso esperamos alguns décimos de segundo de melhoria no tempo por volta. Em termos de atualizações aqui (Canadá), só temos uma asa traseira que é a versão mais adequada para o nível de resistência que se adota nesta pista. A maioria das atualizações serão feitas ao longo dos próximos eventos, pelo que haverá uma grande mudança no carro na Áustria, Reino Unido e Hungria. Em termos de Canadá, preferimos definitivamente as características de Barcelona porque o carro é forte em curvas de alta velocidade. Aqui não temos curvas de alta velocidade, mas sim muita tração a baixa velocidade, pelo que poderá ser um pouco difícil”.