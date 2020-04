F1: GP do Canadá adiado

A lista de eventos afetados pela Covid 19 continua a aumentar com o GP do Canadá a ser adiado.

A nona ronda do calendário 2020 não acontecerá na data anunciada, como era de esperar. Com o novo coronavírus ainda a exigir medidas rígidas de contenção e distanciamento social e com o regresso à normalidade ainda longe, os organizadores da prova canadiana anunciaram hoje o adiamento do evento agendado para 14 de junho:

“Este adiamento não foi uma decisão tomada de ânimo leve”, disseram os promotores do evento em comunicado. “No mês passado, estivemos em constante comunicação com a Fórmula 1 e representantes da cidade de Montreal, do Tourism Montreal e dos governos provinciais e federais.“

“Ouvimos as diretrizes emitidas pelas autoridades de saúde pública e, como resultado direto da pandemia da COVID-19, estamos a seguir as orientações dos especialistas, fornecidas pelas autoridades.“

“Os nossos pensamentos e sinceros agradecimentos vão para os homens e mulheres que trabalham incansavelmente para nos manter saudáveis, seguros e alimentados durante esses tempos incertos”.

“Estou orgulhoso de ver como as maravilhosas iniciativas e avanços técnicos decorrentes da Fórmula 1 estão a ser aplicados em tempos de crise”, disse Francois Dumontier, Presidente e CEO do Grande Prémio do Canadá de Fórmula 1. “No momento, é crucial que todas as nossas energias sejam reunidas para superar a COVID-19. Vamos receber-vos de braços abertos no Circuito Gilles-Villeneuve assim que for seguro fazê-lo.”

“Trabalhamos em estreita colaboração com nossos amigos no Grande Prémio do Canadá nas últimas semanas”, acrescentou Chase Carey, “e apoiamos a decisão, necessária para garantir a segurança dos fãs e da comunidade de F1. Esperamos viajar para a incrível cidade de Montreal e, embora todos tenhamos que esperar um pouco mais, faremos um ótimo espetáculo quando chegarmos no final deste ano”.

Todos os bilhetes para o evento continuarão válidos e, assim que a nova data do Grande Prémio for confirmada, todos os espectadores serão informados das opções disponíveis.