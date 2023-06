F1 GP do Canadá, a Desilusão: Sergio Pérez / Lance Stroll | AutoSport

George Russell poderia ter sido o escolhido para a Desilusão do GP do Canadá, pelo erro grave que acabou por custar pontos importantes à Mercedes. Depois de no ano passado ter estado constantemente à frente de Lewis Hamilton, este ano perde claramente terreno para o seu colega de equipa. Hamilton tem 102 pontos contra os 65 de George Russell e talvez isso comece a pesar na mente do jovem britânico. Mas a recuperação que operava pode servir de atenuante (mesmo que o resultado tenha sido a desistência). Já do Lado de Sergio Pérez e Lance Stroll as atenuantes começam a escassear.

Ambos ficaram muito atrás dos colegas de equipa, ambos denotaram dificuldades durante a corrida, sem apresentar o ritmo que os respetivos carros podem (e devem) ter. Sergio Pérez ficou a mais de 50 segundos do seu colega de equipa. A qualificação correu mal e desde aí nunca mais apresentou argumentos para conseguir chegar ao pódio. A distância de Stroll para Fernando Alonso também ficou na ordem dos 50 segundos, sem mostrar capacidade para mais. Têm sido semanas duras para esta dupla que procura a melhor forma, sem a conseguir encontrar. Do outro lado, os colegas de equipa mostram um nível tremendo. Dar a volta a esta situação não será fácil para Stroll e Pérez.