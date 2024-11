F1, GP do Brasil: Qualificação às 10:30, corrida às 15:30

Já está definido o horário para amanhã. Depois do adiamento da qualificação para o GP de São Paulo, os responsáveis tiveram de organizar um novo horário para domingo, que contemplasse a qualificação e a corrida. A qualificação acontecerá bem cedo pela manhã e a corrida acontecerá um pouco mais cedo que o previsto, com a FIA e a F1 a anteciparem o arranque da prova, tentando evitar as chuvas previstas para amanhã.

Assim, a qualificação para o GP acontecerá às 7:30 locais (10:30 em Portugal) e a corrida acontecerá às 12:30 locais (15:30 de Portugal).

A FIA e a Fórmula 1 lançaram uma declaração: “Na sequência das condições que se verificaram hoje em São Paulo, foi tomada a decisão de não prosseguir com a qualificação devido à fraca visibilidade, à água parada na pista e à cada vez menor luminosidade.

A segurança é sempre a principal consideração em tais circunstâncias e, embora tenha sido dado o máximo de tempo possível para permitir que as condições melhorassem, infelizmente não melhoraram. Temos um enorme apreço por todos os fãs que ficaram no circuito na esperança de ver os carros na pista hoje.

Por isso, após consulta aos Comissários Desportivos, foi tomada a decisão de marcar a qualificação para as 07:30 horas locais de domingo de manhã, antes do Grande Prémio às 12:30 horas locais. Isto irá garantir que maximizamos as hipóteses de proporcionar aos fãs um dia de ação de corrida, dadas as previsões meteorológicas para amanhã à tarde, e tanto a FIA como a Fórmula 1 acreditam que esta mudança de hora é necessária e a coisa certa a fazer para todos os nossos apaixonados fãs.

Agradecemos a todos pela paciência de hoje, incluindo os fãs, pilotos, equipas, fiscais, pessoal do circuito e meios de comunicação, e esperamos proporcionar a todos um evento emocionante no domingo.”

Foto: Getty Images / Red Bull Content Pool