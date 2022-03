F1, GP do Bahrein, volta 30: Leclerc lidera, noite negra para a McLaren | AutoSport

Depois da espetacular luta entre Charles Leclerc e Max Verstappen, a corrida entrou numa fase de mais calma, depois das primeiras idas às boxes (ambos calçaram macios pela segunda vez, tal como Sainz). Charles Leclerc manteve-se na frente e depois do ataque cerrado do piloto da Red Bull, conseguiu alargar a distância para o seu adversário. Carlos Sainz era terceiro e a grande distância de Lewis Hamilton e George Russell (ambos com pneus duros). O top 10 manteve-se inalterado nesta fase e nas lutas mais abaixo na tabela, a McLaren continuava com muitos problemas, numa noite negra para a equipa britânica. Yuki Tsunoda (piloto que mais lugares ganhou no arranque, cinco) estava às portas do top 10, seguido de Valtteri Bottas e Zhou Guanyu que não estava muito longe do seu colega de equipa. Bottas começou a atacar o japonês (volta 26) mas Tsunoda defendia-se como podia, fazendo um bom trabalho defensivo.

Na volta 24, Sainz pedia à equipa para ponderar três paragens, dada a alta degradação dos pneus.

Alonso foi o primeiro a entrar pela segunda vez, calçando os pneus duros, juntando-se ao clube dos Mercedes, que escolheram as mesmas borrachas na primeira paragem, sem grande sucesso até ao momento.

Na volta 28, Verstappen queixou-se outra vez dos pneus, na volta em que Hamilton trocou novamente de pneus, calçando os médios.

Na volta 30, Leclerc liderava, seguido de Verstappen e Sainz.