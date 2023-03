F1, GP do Bahrein, volta 12: Max Verstappen lidera | AutoSport

Com 31.6ºC de temperatura em pista e 27.6ºC de temperatura no ar, os pilotos alinharam na grelha de partida para o GP do Bahrein, o primeiro da época 2023.

Max Verstappen largou da pole, com Pérez ao seu lado. A dupla da Ferrari, Charles Leclerc e Carlos Sainz completavam a segunda linha e Fernando Alonso tinha a companhia de Russell na terceira linha da grelha.

Todos os carros iniciaram a corrida com pneus macios, menos Kevin Magnussen, que largou com pneus duros. O top 10 começava com pneus macios usados, menos Leclerc que começava com pneus macios novos.

Verstappen largou bem, tal como Leclerc, que ganhou o segundo posto a Pérez. Os pilotos da Aston Martin não evitaram o contacto e quase deitava por terra a corrida de ambos. Stroll falhou completamente a travagem e quase arruinava a corrida de Alonso, que perdeu um lugar. Lewis Hamilton conseguiu subir ao quinto lugar, atrás de Sainz e à frente de Russell (mau arranque).

Valtteri Bottas (4), Alex Albon e Logan Sargeant (3) foram os pilotos que mais lugares conquistaram nas primeiras duas voltas. Nico Hulkenberg (um toque danificou a sua asa dianteira) e Zhou Gunayu foram os pilotos que mais posições perderam (4).

A partir da volta 4, os pilotos começaram a gerir o andamento e a ordem do top 10 era Verstappen, Leclerc, Pérez, Sainz, Hamilton, Russell, Alonso, Stroll, Bottas e Ocon.

Às portas do top 10 estava Alex Albon que já tinha despachado Lando Norris, com Logan Sargeant por perto, tal como Yuki Tsunoda.

Pierre Gasly entrou nas boxes na volta 10 para colocar pneus duros, na que deveria ser a primeira de duas paragens. Lando Norris entrou nas boxes para tentar minimizar um problema no sistema hidráulico. Ele e Yuki Tsunoda trocaram para os pneus duros. Entramos na janela de troca de pneus e agora e vamos começar a ver muita atividade nas boxes.