F1 GP do Bahrein, Toto Wolff: “Temos de fazer uma mudança radical” | AutoSport

Se ontem Toto Wolff fala em mudança de conceito, hoje o chefe de equipa falava em mudança radical. No final da corrida, Wolff estava claramente insatisfeito e exigia mudanças profundas para a Mercedes sair da situação atual.

Os Flechas de Prata voltaram a apostar num conceito arrojado, em que os flancos são muito reduzidos, mas, tal como no ano passado, os resultados teóricos não acompanham a realidade e a Mercedes está longe do topo. Pior, se no ano passado eram a terceira força, com o surgimento da Aston Martin, são quartos. É por isso que Wolff pede mudança:

“Um dos piores dias que tivemos nas corridas”, disse Wolff na Sky Sports F1. “Realmente não foi nada bom, faltava-nos o ritmo em todo o lado. A Red Bull está num planeta diferente. Isso é o que dói porque estão tão à frente e faz-me lembrar os nossos melhores anos. Esta é a referência e temos de dar um passo atrás do outro para voltarmos ao topo e podemos fazê-lo. Mas penso que a mudança tem de ser muito mais radical e não apenas atualizações que nos possam dar dois ou três décimos. Penso que quase duplicámos, senão mesmo triplicámos, a diferença para a Red Bull… e é isto que precisamos de ver”.