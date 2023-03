F1, GP do Bahrein: Todas as equipas melhoraram em relação ao ano passado | AutoSport

A primeira corrida do ano ofereceu-nos a primeira radiografia à ordem do pelotão. E um dos dados que podem ser retirados das duas semanas de trabalhos no Bahrein e em especial do Grande Prémio, é que todas as equipas conseguiram encontrar tempo… umas mais do que outras.

Olhando para os melhores tempos da qualificação do ano passado e deste ano, chegamos facilmente à conclusão que todas as equipas melhoraram, mas algumas fizeram um trabalho espantoso. A Aston Martin e a Williams são as que mais se destacam. A Aston encontrou quase 2.5 seg. de um ano para o outro, um salto notável em F1, enquanto a Williams conseguiu ganhar 1.2 seg., uma excelente recuperação. A Red Bull também se destaca neste ponto e ganhou quase um segundo por volta em relação a 2022, o que para um carro que já dominava a competição é um salto tremendo. A maioria das equipas ganhou à volta de 0.6 ou 0.7 segundos, destacando-se pela negativa “as Alfas”. A Alpha Tauri apenas encontrou 0.2 segundos, e a Alfa Romeo foi a que menos melhorou, com menos 0.1 face ao tempo do ano passado. Do lado das unidades motrizes podemos também ver evoluções, com a Mercedes a ter conseguido o maior ganho olhando para o que as equipas fornecidas com motores germânicos ganharam. Esta métrica é menos fiável até porque há grandes discrepâncias entre equipas com o mesmo motor, pelo que é preciso olhar para estes dados com muito mais cuidado. Mas mostram-nos também uma evolução do lado das unidades motrizes.

Equipas Tempos ganho face a 2022 (seg.) Aston Martin 2,4 Williams 1,2 Red Bull 1 Mercedes 0,7 Haas 0,7 Ferrari 0,6 Alpine 0,6 McLaren 0,6 Alpha Tauri 0,2 Alfa Romeo 0,1