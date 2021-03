F1, GP do Bahrein: Sergio Pérez eliminado na Q2

Carlos Sainz conseguiu regressar às boxes e o problema que afetou no final da Q1 não pareceu incomodar os engenheiros.

Valtteri Bottas foi o primeiro a fazer tempo na Q2, sendo que a maioria calçou pneus médios para tentar levar esse conjunto para o arranque da corrida de amanhã.

Lewis Hamilton fez o melhor tempo na primeira volta lançada e ficou à frente de Max Verstappen. Bottas era terceiro, seguido de Lando Norris e Carlos Sainz. Sergio Pérez e Daniel Ricciardo viram os seus tempos anulados por ultrapassarem os limites de pista.

Na zona de despromoção estavam Antonio Giovinazzi, Kimi Raikkonen, Ricciardo, Pérez e George Russell, que ainda não tinha ido para a pista por ter feito uma volta extra na Q1 com pneus macios usados.

Mercedes fez as voltas que contaram com pneus médios tal como Verstappen, mas o destaque foi para os Ferrari que colocaram os dois carros no topo da tabela, à frente de Hamilton, Norris e Bottas.

De fora na Q2 ficaram Pérez (tentou fazer volta com médios), Giovinazzi, Yuki Tsunoda, Kimi Raikkonen e Russell.