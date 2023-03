F1, GP do Bahrein: Red Bull na frente como esperado, mas… | AutoSport

Depois do que se viu nos testes, ficou a ideia clara que a Red Bull estaria na frente das operações no arranque desta época. Isso confirmou-se hoje, mas ao contrário do que se podia pensar, as diferenças não foram muito grandes.

Antes de mais, a Red Bull teve algumas dificuldades em encontrar o melhor equilíbrio do carro nos treinos livres e conseguiu-o já “in extremis”. A mais-valia do RB19 acabou por ser evidente, mas o que vimos ao longo da qualificação é que a Ferrari está mais próxima do que se pensava. Verstappen começou em grande e fez um tempo melhor do que o do ano passado (estes carros, em teoria, deveriam ser um pouco mais lentos devido às mudanças nos fundos dos carros). Sergio Pérez ficou a 0.138 seg. o que é bom para o mexicano. Mas o domínio da Red Bull não foi tão avassalador como se pensava e os receios de uma época enfadonha começam a dissipar-se. A Red Bull vai começar a todo o gás porque sabe que estará em desvantagem para o resto da época, com o atraso no desenvolvimento, motivado pelo menos tempo de túnel de vento a que terá direito. É dar tudo agora, pois o cenário pode mudar muito. Em corrida, a Red Bull deverá estar muito melhor que a Ferrari, mas é aqui que a Aston Martin pode entrar e desestabilizar a ordem da frente (a equipa de Silverstone esteve muito bem nos stints longos). Amanhã será uma corrida interessante.